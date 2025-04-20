وصول القطارات متأخرة.. ننشر تعليمات تطبيق التوقيت الصيفي بالسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها بشأن العمل بنظام التوقيت الصيفي ابتدءًا من يوم الجمعة الموافق 25-4-2025 حتى يوم الخميس الموافق 30-10-2025.

وقالت الهيئة، بحسب منشور حصل مصراوي على نسخة منه، إنه يتم تنفيذ الآتي:

1- عند تمام الساعة 23:00 يوم الخميس الموافق 24 أبريل يقدم التوقيت 60 دقيقة (ساعة) فتصبح الساعة 24:00 ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بأكشاك البلوك والأبراج والمحطات وأكشاك البلوك التي تقفل ليلًا قبل الساعة 23:00 يقدم بها التوقيت 60 دقيقة بعد تبادل علامة القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بهذه الأكشاك.

2- من هذا الوقت تقوم القطارات وفقًا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليًا والتعليمات اللاحقة والقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية.

خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط

1- القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة 23:00 وحتى الساعة 23:59 تقوم متأخرة ساعة.

2- على محطة القاهرة قيام قطار 35 موعده الساعة 23:10، يقوم الساعة 00:10 حسب التوقيت الصيفي.

3- على محطة القاهرة قيام قطار 890 موعده الساعة 23:30 يقوم الساعة 00:30 حسب التوقيت الصيفي.

4- على محطة القاهرة قيام قطار 1010 موعده الساعة 00:05 يقوم الساعة 01:05 حسب التوقيت الصيفي.

5- على محطة سوهاج قيام قطار 185 موعده الساعة 00:05 يقوم الساعة 01:05 حسب التوقيت الصيفي.

6- على محطة أسوان قيام قطار 833 موعده الساعة 00:10 يقوم الساعة 1:10 حسب التوقيت الصيفي.

ونبهت الهيئة، على المحطات ومراقبي حركة القطارات مراعاة حسن التصرف في عمل المقابلات حسب الحالة إلى أن تأخذ القطارات مسيرها العادي وإثبات ذلك بالتقارير وعلى مشرفي القطارات إثبات ذلك بجدول القطارات.

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