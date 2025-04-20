ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية.

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