الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. وتحذر من الشبورة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا، تزداد كثافة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.