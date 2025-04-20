قانون العمل الجديد.. زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا وفقًا لمعدل التضخم

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد موعد زيادة المعاشات للمواطنين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

ونص القانون، على أن المعاشات المستحقة ستزداد في 30 يونيو من كل عام، على أن يتم تنفيذ الزيادة في أول يوليو من نفس العام.

وبحسب القانون، فإن الزيادة ستكون بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى لا يتجاوز 15%، كما لا يجوز أن تتجاوز الزيادة النسبة المحددة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، وفي هذا السياق، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي النسبة المقررة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة.

وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، وينص القانون على أنه يجب ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة 24 من القانون، في تاريخ تقرير الزيادة، ولا ينطبق هذا الحكم على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.

فيما يتعلق بمعاشات العجز، أكد القانون أنه يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ20% شهريًا من قيمة المعاش، وتستمر هذه الإعانة إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل حاجة المستفيد إلى معاونة دائمة من شخص آخر لأداء أعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة التحاق المستفيد بعمل أو في حالة زوال الحالة المرضية وفقًا لما تقرره الهيئة، أو في حالة الوفاة.

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