30 شوال آخر موعد لعودة المعتمرين.. السياحة توجه تحذيرًا مهما للمواطنين قبل الحج

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لعودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية سيكون يوم 30 شوال الجاري.

وأوضح "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن السلطات السعودية شددت هذا الموسم على إجراءات تأمين الحج تفاديًا للأخطاء التي وقعت في الموسم السابق.

وحذر عضو غرفة شركات السياحة، المواطنين، من الانسياق وراء تأشيرات الزيارة الوهمية، مؤكدًا أنها لا تصلح لأداء مناسك الحج، ومشددًا على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة وتجنب التعامل مع السماسرة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

جاءت الأوراق المطلوبة لحجز العمرة، كما يلي:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

جاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر، كما يلي:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات

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