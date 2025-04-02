"بحوث الصحة الحيوانية" يفحص 909 آلاف دجاجة تسمين قبل طرحها بالأسواق

كتب- عمرو صالح:

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية والفحص المعملي، 909 آلاف دجاجة تسمين، إضافة إلى شحنات من العجول المستوردة، لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية قبل طرحها في الأسواق.

كما تم اختبار رسائل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشملت الفحوصات، بحسب بيان صادر عن المعهد، الأربعاء، عينات من مزارع الدواجن في المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى تحليل عينات من المشكلات الحقلية في المزارع والحظائر الخاصة بصغار المربين.

استمرار العمل خلال عطلة عيد الفطر

بحسب بيان وزارة الزراعة، استمرت أعمال الفحص والتحليل أثناء عطلة عيد الفطر المبارك في مختلف معامل المعهد، ومنها:

- المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني.

- المعامل الفرعية في الشرقية، الإسماعيلية، دمنهور، جمصة، الأقصر، الفيوم.

- المعامل الحدودية في أسوان، الشلاتين، الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، مطار القاهرة.

إشادة بدور الباحثين والتزامهم

أكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، استمرار العمل بالمعهد خلال العطلة، التزامًا بدوره الحيوي في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وضمان غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري، وتقديم الاستشارات والخدمات للمربين لضمان أعلى معايير الصحة الحيوانية.

كما وجهت التحية والتقدير لباحثي المعهد، مشيدةً بتفانيهم والتزامهم بضمان سير العمل بكفاءة خلال فترة العيد.

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