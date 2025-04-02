تفاصيل برنامج حمدين صباحي الجديد على إحدى الفضائيات العربية

كتب- عمرو صالح:

أعلن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالحركة المدنية، عن تقديمه لبرنامج تلفزيوني عبر قناة الميادين التونسية.

وقال "صباحي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": اللهم اهدنا خير القول المفضي إلى خير العمل، كما نشر صورة تحمل اسم البرنامج "في الإمكان".

قناة الميادين الإخبارية، قناة فضائية عربية متنوعة، كجزء من شبكة الميادين الإعلامية ويديرها غسان بن جدو، ومقرها بيروت، وترخيصها بريطاني.

وتتوزّع مكاتب القناة على عواصم رئيسية كأنقرة، وطهران، وواشنطن، ولندن، وبكين وغيرها، إلى جانب مكتبَين رئيسيَّين في القاهرة، وتونس العاصمة، وقد انطلقت رسميًا يوم 11 يونيو 2012.

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