توجيه عاجل من وزير النقل بشأن ركاب السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قيادات هيئة السكك الحديدية، بتوفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة، وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الفطر المبارك، وحصول الركاب عليها بسهولة ويسر.

كما وجه وزير النقل، وفق بيان الأربعاء، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تسهل عودة الركاب عقب انتهاء إجازة العيد.

وشدد الوزير، على ضرورة تقديم خدمة مميزة للجمهور والمحافظة على انتظام جدول التشغيل والاهتمام بعنصر النظافة داخل القطارات والمحطات، مشيرًا إلى أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة.

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