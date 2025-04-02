أحدث 12 صورة لكباري الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث الثور الخاصة بتنفيذ أعمال الكباري ضمن مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع.

وقالت الوزارة، إنه تم الانتهاء من هذه الكباري بشكل كامل ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

ويمتد المسار من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم وعدد 21 محطة (13 محطات قطار سريع - 8 محطات إقليمية)، وسيتم الربط مع الخط الثاني في محطة حدائق أكتوبر.

وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ ساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ ساعة، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة.

التعاقد لتنفيذ المشروع

تم في 2021/9/1 التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية - أوراسكوم للإنشاءات - المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأخضر (السخنة/ العلمين/ مطروح) بطول 660 كم.

الشركات المنفذة

- الأعمال الكهروميكانيكية: سيمنز الألمانية.

- الأعمال المدنية: مجموعة من شركات المقاولات المصرية.

- الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطات: أوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب، السويدي إليكتريك.

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