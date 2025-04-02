23 صورة لمحاور النيل.. شرايين جديدة للتنمية

كتب- عمرو صالح:

كشفت وزارة النقل، تفاصيل تنفيذ المحاور التنموية على النيل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم.

يأتي ذلك لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط.

وأوضحت الوزارة، أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل منها 22 محورًا بالصعيد.

وتابع: من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورًا لتصبح عدد المحاور 56 محورًا، وجار تنفيذ 17 محورًا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محورًا وكوبري.

وأكدت النقل، أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

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