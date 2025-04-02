التنمية المحلية: تسليم 17 مجزرًا تم تطويرها بعد إجازة عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تسليم 17 مجزرًا حكوميًا تم الانتهاء من تطويرها وإنشائها بالمحافظات، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتحرص وزارة التنمية المحلية، على إدارة ملف تطوير ورفع كفاءة المجاز الحكومية على مستوى جميع المحافظات، بفكر استثماري للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة.

كما تعمل الوزارة، على حل مشكلة مخلفات المجازر ، وإنشاء وحدات طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية.

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