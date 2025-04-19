وزير الثقافة يُعلن القوائم القصيرة لجوائز الدولة لعام 2025

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة (النيل - التقديرية - التفوق) لعام 2025، والتي تم إعدادها بعد مراجعة دقيقة من اللجان المختصة، تمهيدًا للتصويت النهائي عليها خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي.

وقال وزير الثقافة: نحرص سنويًا على تكريم قامات مصر الفكرية والثقافية من خلال جوائز الدولة، التي تمثل أسمى أشكال التقدير الرسمي لمن أثروا حياتنا الثقافية والإبداعية، والقائمة القصيرة لهذا العام تعكس التنوع والثراء الذي يميز المشهد الثقافي المصري، وتضم نخبة من الأكاديميين والمبدعين الذين قدموا عطاءً حقيقيًا في مجالاتهم.

وأكد وزير الثقافة، أن هذه الجوائز ليست فقط تكريمًا لأسماء بارزة، بل هي تأكيد لدور الثقافة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية المصرية، متوجهًا بخالص التهنئة لكل من شملتهم الترشيحات، خاصةً من ضمتهم القوائم القصيرة، متمنيًا دوام التوفيق والإبداع لهم جميعًا.

وجاءت القوائم القصيرة كالتالي:-

1- جائزة الدولة للتفوق

- مجال الفنون، تضم القائمة القصيرة: الدكتور عصام درويش، والراحلة مشيرة عيسى، والدكتورة نازلي مدكور، والدكتورة هناء الضاحي.

- مجال الآداب، تم ترشيح: الدكتور خالد أبو الليل، والشاعر فولاذ عبد الأنور، والشاعر محمد عزت الطيري، والدكتور مسعود شومان.

- مجال العلوم الاجتماعية، شملت القائمة القصيرة: الدكتورة رانيا مصطفى محمد عبد الواحد، والدكتور رمضان بطيخ، والدكتور سامح فوزي، والدكتورة عبير عبد الرحمن محروس، والدكتور عطية الطنطاوي، والدكتورة نهلة إمام.

جائزة الدولة التقديرية

- مجال الفنون، ضمت القائمة: المصور السينمائي سمير فرج، والمخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والفنان التشكيلي عوض الشيمي، والفنان التشكيلي مجدي عبد العزيز، والمهندس المعماري محمد سامح.

- مجال الآداب، جاءت الأسماء على النحو التالي: الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور خيري دومة، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والكاتبة فاطمة المعدول، والشاعر ماجد يوسف، والروائي مصطفى نصر.

- مجال العلوم الاجتماعية، تضم القائمة: الدكتور إبراهيم العناني، والدكتور أمين لطفي، والدكتور أنس جعفر، والدكتور عاطف منصور، والدكتور محمد الخزامي، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة منى حجاج، والدكتورة نيفين مسعد.

3- جائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب

- المبدعين المصريين

حيث تشمل القائمة القصيرة في مجال الفنون: الدكتور صالح لمعي مصطفى نظمي، والدكتور طارق رجب يوسف زبادي.

وفي مجال الآداب: الدكتور أحمد إبراهيم درويش، والروائي الراحل محمد جبريل.

وفي العلوم الاجتماعية: الدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور أحمد يوسف أحمد.

- المبدعين العرب: تضمنت ترشيح الفنان التشكيلي سليمان منصور من فلسطين، والموسيقار قتيبة النعيمي من العراق.

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