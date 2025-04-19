التذكرة بـ 70 جنيهًا.. إطلاق قطار النزهة بين القاهرة والإسكندرية في شم النسيم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن انطلاق قطار مخصوص شم النسيم (قطار النزهة) وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 21-4-2025.

ويقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 6:40 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:40 على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 18:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:50 طبقًا للجدول المرفق.

وأضاف رئيس الهيئة، أن القطار يتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة وسعر تذكرة السفر 70 جنيهًا لرحلة الذهاب فقط، و100 جنيه لرحلتي الذهاب والعودة.

وشدد على أنه لا يسمح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأي قطار آخر في رحلتي الذهاب والعودة، لافتًا إلى أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، ومن يتواجد بالقطار بدون التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيتم تحصيل أجرة السفر كاملة منه علاوة على الغرامة المقررة.

وأكد رئيس الهيئة، التنبيه على نظار ومعاوني المحطات وخدمة العملاء بالإعلان عن موعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضحت الهيئة، أن هذا القطار يتم انطلاقه سنويًا لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة.

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