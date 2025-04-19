استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير.. توقعات حالة الطقس غدًا

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 20 أبريل 2025، ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يستمر غدًا الأحد الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن العظمى على القاهرة والوجه البحري تسجل 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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