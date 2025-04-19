25 صورة من افتتاح معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- أحمد مسعد:

شهد المتحف الزراعي بمنطقة الدقي صباح اليوم، انطلاق فعاليات الدورة الثانية والتسعين من معرض زهور الربيع، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الرسمية والدبلوماسية.

افتتح المعرض، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

حضر الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، مما يعكس البعد الدولي للمعرض وأهميته في تعزيز التعاون البيئي والزراعي بين الدول.

وأعلنت وزارة الزراعة أن أبواب المعرض ستظل مفتوحة أمام الزائرين يوميًا، بدءًا من لحظة الافتتاح ولمدة شهر كامل، على أن تكون مواعيد الزيارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بما يمنح الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجربة مميزة من التنوع النباتي وجمال الزهور.

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