معرض الزهور 2025.. وزير الزراعة: عدد العارضين تجاوز الـ 160 عارضًا

كتب- محمد نصار:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92، والمقام في المتحف الزراعي بالدقي.

ورحب وزير الزراعة، بالوزراء والمحافظين مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الأمر الذي ساهم في خروج المعرض بهذا الشكل المبهر والاستثنائي، وقال إن عدد العارضين تجاوز الـ 160 عارضًا، مؤكدًا اهتمام الدولة بقطاع الزهور ونباتات الزينة وذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة بشكل عام.

وأضاف "فاروق"، أن لدى مصر جميع مقومات نجاح قطاع الزهور ويمكن من خلاله زيادة حصيلة مصر الدولارية، مشيرًا إلى أنه سيلتقي منتجي ومصدري نباتات الزينة والزهور خلال فعاليات المعرض للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير والنهوض بهذا القطاع لزيادة وتعزيز صادراتنا منه.

وأشار وزير الزراعة، إلى أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، استعدادًا لانطلاق معرض زهور الربيع حيث شملت تجديد الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك بمساحات كبيرة، لتسهيل حركة العارضين والزائرين، موجهًا الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لدوره الكبير في تطوير المتحف وكذلك تعاون محافظي القاهرة والجيزة والفاو.

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