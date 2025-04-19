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بداية انفراج أزمة "بـ لبن".. اجتماع مرتقب مع الجهات المختصة.. والشركة: مستعدون للتصحيح

01:47 م السبت 19 أبريل 2025

بـ لبن

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كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "بـ لبن"، عن تلقيها دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والمعايير المنظمة للعمل داخل السوق المصري.

وقالت الشركة، في بيان، السبت، إن ذلك القرار الكريم يعكس مدى جدية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر.

وعبرت الشركة، عن عميق شكرها للجهات المعنية على تواصلها المباشر، ومهنيتها الرفيعة، وتعاملها المُنصف، الذي يؤكد أن مصر الجديدة هي دولة مؤسسات وعدل وإنصاف.

وشددت على التزامها الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادها المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج.

وتابعت: نعاهد الله ثم قيادتنا بأن نخرج من هذه الأزمة أقوى، وأكثر التزامًا، وأكثر وعيًا برسالتنا ومسؤوليتنا تجاه هذا الوطن العظيم..

حفظ الله مصر، وحفظ قائدها، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير لمستقبلها.

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