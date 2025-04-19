المفتي يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بتهنئة خالصة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الطوائف المسيحية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب المفتي، عن أطيب تمنياته لقداسة البابا والمسيحيين بأن تعود هذه المناسبة عليهم وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الخير والرخاء.

كما أشاد بروح المحبة والتآخي التي تربط أبناء الشعب المصري، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى شعبها متماسكًا ومخلصًا لوطنه، يجمعه الانتماء الصادق والهدف الواحد.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة

لماذا يُطبق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل؟.. القانون يُجيب

إغلاق وغموض.. تصريحات مسؤولي محلات بلبن عن الأزمة مع عمرو أديب -(فيديو)