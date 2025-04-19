وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة المجيد

كتب- محمد سامي:

تقدّم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأطيب التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد الوزير، في تهنئته، أن الكنيسة المصرية تمثل نموذجًا راقيًا في التماسك الوطني ووحدة الصف، مشيدًا بدورها في تعزيز قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

كما عبّر عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على قداسة البابا والمواطنين الأقباط بالصحة والتوفيق، وأن يديم على مصر وشعبها الكريم الأمن والسلام والمحبة.

وأشار الوزير، إلى أن الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري تظل الركيزة الأساسية لقوة الدولة واستقرارها، وهي صمام أمان لمسيرة التنمية والنماء في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي ختام كلمته، وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي تحية خاصة وتهنئة لجميع العاملين الأقباط في الوزارة والجهات التابعة لها، متمنيًا لهم دوام النجاح والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

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