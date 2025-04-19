"قومي حقوق الإنسان": عيد القيامة مناسبة مهمة لتعميق قيم المواطنة والتعايش

كتب- محمد نصار:

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس، وأمانته الفنية بالتهنئة إلى الأقباط في مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير، والسلام، والتآخي.

وأكد المجلس، في بيان السبت، أن الأعياد الدينية تُجسد أسمى معاني التآخي والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح الوحدة الوطنية المتجذرة في نسيج المجتمع المصري عبر تاريخه.

وأشار المجلس، إلى أن احترام العقيدة وممارسة الشعائر الدينية يُمثلان أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، والتي يحرص المجلس على تعزيزها ودعمها في إطار جهوده المستمرة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.

وشدد المجلس، على أن عيد القيامة المجيد يشكل مناسبة مهمة لتعميق قيم المواطنة، والتسامح، والتعايش، التي تُعد من أهم أسس بناء مجتمع مستقر ومتماسك يقوم على مبادئ الكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل.

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