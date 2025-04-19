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الصحة: لا إخطار رسمي بشأن عيادة جودة عواد.. وأديب: "الاستمارة راكبة الحمارة"

01:36 ص السبت 19 أبريل 2025

الدكتور جودة عواد

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب بحق الدكتور جودة عواد، بسبب استخدامه أساليب غير معتمدة علميًا في التشخيص والعلاج، واستخدام علاجات ووصفات طبية دون إثبات فعاليتها أو الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وقد علق الإعلامي عمرو أديب على هذا القرار خلال برنامجه، مثيرًا تساؤلات حول عدم تنفيذ قرار سابق بإغلاق عيادة الدكتور جودة عواد منذ عام 2022.

وأبدى أديب استغرابه قائلًا: "يعني إيه قرار إغلاق عيادة الدكتور جودة عواد لم ينفذ من 2022؟، من 3 سنين مش عارفين نقفل عيادة ونعرف نقفل 170 فرع لـ بلبن في يومين؟".

وانتقد أديب ما وصفه بالتقاعس في تنفيذ القرارات بشأن المخالفات بسبب الروتين، مستعيرًا قول الشاعر فؤاد حداد "الاستمارة راكبة الحمارة"، محذرًا من خطورة وصفات مثل مثل "منقوع التين وسم النحل"على حياة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن وقف الطبيب عن ممارسة المهنة يبدأ رسميًا بإخطار وزارة الصحة بالقرار الصادر من نقابة الأطباء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه في حال إيقاف الدكتور جودة عواد عن مزاولة المهنة، فإنه لن يتمكن من ممارسة الطب في أي عيادة مرخصة في مصر.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن التنفيذ الفعلي للقرار سيتم بمجرد وصول الإخطار الرسمي من نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصلهم أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

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