"ألكسو" تتوج يحيى الفخراني "شخصية العام الثقافية" في احتفالية كبرى بالرباط

كتب- محمد شاكر:

كرّمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني، حيث مُنح لقب "شخصية العام الثقافية" لعام 2025، تقديرًا لإسهاماته الفنية والثقافية التي أثرت الوجدان العربي لأكثر من أربعة عقود.

وذلك في إطار فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المُقام في العاصمة المغربية الرباط.

وشارك في مراسم التكريم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، الذي عبّر عن اعتزازه بهذا التتويج، مشيرًا إلى أن الفخراني يُمثّل رمزًا للإبداع المصري والعربي الرفيع، والفن الملتزم الذي يحمل رسالة مجتمعية وثقافية عميقة.

وعبّر وزير الثقافة عن سعادته البالغة بالتكريم، قائلًا: "يحيى الفخراني حالة فنية وثقافية متفردة في المشهد العربي، والتتويج يعكس ما يحظى به من تقدير على المستويين المحلي والعربي، لما قدمه من أعمال شكّلت وعي أجيال وارتبطت بقيم الهوية والإبداع".

وتخللت مراسم الحفل عرض مشاهد مختارة من أبرز أعمال الفخراني، التي شكّلت جزءًا من الذاكرة الفنية والثقافية للمجتمعات العربية، وأسهمت في تجسيد قضايا الإنسان العربي ببراعة وصدق.

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة محمد ولد اعمر أن هذا التكريم يأتي ضمن توجه "ألكسو" نحو إبراز القامات الثقافية العربية التي أسهمت في تشكيل الوعي الثقافي والمعرفي في الوطن العربي، مشددًا على أهمية جعل هذه الفعاليات منصة سنوية لتكريس ثقافة الاعتراف بالرموز الإبداعية في مختلف المجالات.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، تقدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والمبدعين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يُذكر أن هذا الحدث يأتي في سياق جهود "ألكسو" لدعم المشهد الثقافي العربي وتعزيز مكانة الأدب والفنون كركائز أساسية للهوية الحضارية.



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