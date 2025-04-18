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وفاة أحمد فوزي مدير الإنتاج بقطاع القنوات المتخصصة

11:24 م الجمعة 18 أبريل 2025

أحمد فوزي مدير الإنتاج بقطاع القنوات المتخصصة

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كتب- عمرو صالح:

نعى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الزميل أحمد فوزي، مدير الإنتاج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي وافته المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الزميل أحمد فوزي كان دمث الخلق، ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وفاة أحمد فوزي طارق سعده ينعي أحمد فوزي نقيب الإعلاميين مدير الإنتاج بقطاع القنوات المتخصصة
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