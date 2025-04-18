حسام موافي: السكر نظام حياة وعلاجه ليس مجرد روشتة فقط

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التعامل مع مرض السكري لا يجب أن يقتصر على تناول الأدوية فقط، بل يتطلب اتباع نظام حياة متكامل يشمل الطعام والحالة النفسية والعلاج الدوائي معًا.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد": "من يعتقد أن علاج السكر مجرد روشتة، عايز الضرب! السكر نظام حياة كامل.. لازم نتابع الأكل والانفعال ونظام الدواء، وكل عنصر فيهم لا يقل أهمية عن الآخر".

وأوضح أن ممارسة الرياضة مثل المشي يوميًا مفيدة جدًا لمرضى السكر، بشرط أن تكون عضلة القلب سليمة، وهو ما يجب أن يؤكده الطبيب المختص.

وتابع: "الأكل مهم جدًا في ضبط السكر... السعرات الحرارية بتختلف من نوع طعام لآخر، البروتين والنشويات بيدوا 4 سعرات حرارية لكل جرام، أما الدهون فبتدي 9 سعرات... وعلشان كده لازم نختار أكلنا بعناية".

وأشار إلى أن هناك أطعمة تكاد تكون خالية من السعرات الحرارية، مثل الخيار والطماطم والجرجير، قائلاً: "ربنا سبحانه وتعالى عارف إن في ناس عندها سكر وبتحتاج تشبع، عشان كده خلق لنا أكلات تقريبًا بدون سعرات... خضروات من غير نشويات تملأ البطن من غير ما ترفع السكر".