حسام موافي يوضح خطورة الحمى الروماتيزمية على القلب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الميكروب السبحي قد يؤدي إلى التهاب المفاصل، وقد يصيب اللوزتين مما يتسبب في تطور الحمى الروماتيزمية، خصوصًا عند الأطفال.

وجاء ذلك خلال لقائه في برنامج "رب زدني علمًا" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح الدكتور موافي أن الحمى الروماتيزمية تؤثر على الجلد وصمامات القلب، وتظهر من خلال أعراض مثل ارتفاع سرعة الترسيب، السخونة، والبهتان.

وأشار موافي إلى أن المضاد الحيوي يبقى فعالًا في القضاء على الميكروب السبحي، إلا أنه تم استبداله بحقنة بنسلين طويلة المدى تُعطى كل 21 يومًا، لافتا إلى وجود علاقة قوية بين الميكروب السبحي والحمى الروماتيزمية، مؤكدًا أن الأخيرة لا تزال لغزًا طبيًا لم يُفهم بالكامل.

وأضاف موافي أن التهاب المفاصل قد يكون أيضًا نتيجة للروماتويد، مشيرًا إلى أن إصابة اليدين بالنقرس هي حالة نادرة تتطلب تشخيصًا دقيقًا من قبل أطباء متخصصين في أمراض المفاصل والمناعة.

واختتم الدكتور موافي حديثه بأن سرعة الترسيب قد ترتفع في حالات مرضية مختلفة، مثل الأورام والحمى الروماتيزمية، مما يستدعي ضرورة التشخيص الدقيق.