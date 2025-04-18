شروط استحقاق المعاش في قانون العمل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد، الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش وفقًا للقانون الجديد للتأمينات.

يستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش، كما يلي:

الشروط الرئيسية لاستحقاق المعاش:

- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهراً، منها مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهراً على الأقل.

- الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.

- في حالة العجز الجزئي، يثبت عدم وجود عمل آخر بناءً على قرار من لجنة خاصة تشكل بموافقة الهيئة.

- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط، بما في ذلك حالات العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهراً، وعدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

- حالات انتهاء الخدمة أو العمل لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، مع توافر الشروط الآتية:

- توافر مدة اشتراك تؤهل للحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر أجر أو دخل.

- مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر.

- تقديم طلب الصرف وعدم خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم الطلب.

- الاستثناءات: لا يشترط في الحالات (2) و(3) و(4) مدة اشتراك متصلة أو متقطعة بشرط توافر بعض الشروط الخاصة للمؤمن عليهم من بعض الفئات.

- تخفيض سن الشيخوخة لبعض الفئات:

- يمكن تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار تحديد السن المناسبة لكل نوع من تلك الأعمال، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش لتعويض العامل عن تخفيض السن، وزيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل.

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