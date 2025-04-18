بعد وفاة سليمان عيد.. طبيب شهير يكشف أسباب توقف القلب

كتب - محمد أبو بكر:

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، تعليقًا على وفاة الفنان سليمان عيد، إن الموت لا يعرف ميعادًا ولا مكانًا، مشيرًا إلى أن الجلطات قد تكون سببًا في توقف القلب بشكل مفاجئ.

وأضاف شعبان: "الموت مالوش ميعاد ولا زمان ولا مكان، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدًا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، رحم الله الضاحك المضحك طيب القلب سليمان عيد، الذي توقف قلبه فجأة ورحل عن عالمنا".

وأشار في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"،الحمعة، إلى أن توقف القلب بشكل مفاجئ قد يحدث لأي شخص، سواء في مرحلة عمرية متقدمة أو حتى شاب في العشرينيات أو الثلاثينيات، قائلًا: "إزاي أي شخص... يتوقف قلبه فجأة، وتيجي له جلطة في شرايين القلب التاجية، ويموت بالسكتة القلبية، أو جلطة كبيرة في شرايين المخ ويموت بالسكتة الدماغية".

وتابع: "يعني إيه جلطة المخ؟ والسكتة الدماغية؟ والسكتة القلبية؟ الجلطة هي كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في جدار الشريان وتقفله، فيتوقف الدم عن تغذية الخلايا، والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت".

وأوضح أن هناك نوعين من الخلايا لا يمكن تعويضهم إذا تلفوا، وهم خلايا المخ وخلايا القلب، مضيفًا: "لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة كبيرة وينسد انسدادًا تامًا، يحدث خلل كهربي خبيث عبارة عن رجفان وذبذبة بطينية في البطين الأيسر، ويتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية والوفاة، إذا لم يتم إنعاش القلب وإذابة الجلطة وتركيب دعامات".

وقال إن الأمر ذاته ينطبق على المخ: "لو الجلطة كبيرة وفي شريان بيغذي مساحة كبيرة من المخ أو جذع المخ، ممكن تحصل سكتة دماغية ويتوقف المخ عن العمل وربما تحدث الوفاة".

وتساءل شعبان: "هل ممكن وجع البطن يكون من مقدمات الجلطة؟"، وأجاب: "أيوه، جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجعًا وحموضة وحرقان في المعدة، وكذلك جلطة شرايين الأمعاء، وتسلخ وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة".

وأشار إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الشباب بجلطات، مؤكدًا أن أبرزها التدخين، والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، والتاريخ الوراثي بارتفاع الكوليسترول والدهون، بالإضافة إلى الضغط المرتفع ومرض السكر.

وأكد أن فيروس كورونا المستجد هو السبب الأخطر والأكثر انتشارًا للجلطات القلبية والموت المفاجئ، قائلًا: "التطعيمات قللت بنسبة كبيرة حدوث الوفيات".

وتحدث شعبان عن العلامات التحذيرية لجلطات المخ والقلب، موضحًا أن أبرز علامات جلطة المخ هي الصداع، والتنميل في جانب من الجسم، واختلال درجة الوعي، أما علامات جلطة القلب فتشمل وجعًا أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، ونهجانًا خفيفًا، وعرقًا، وثقلًا في الذراع الأيسر.

ونبه إلى أهمية الوقت في التعامل مع الجلطات، قائلًا: "الدقايق والساعات الأولى هي الوقت الذهبي Golden time لإذابة الجلطة بالأدوية أو بالقسطرة والدعامات".

واختتم الدكتور جمال شعبان تصريحه متسائلًا: "هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تعمل جلطة؟"، مجيبًا: "طبعًا، ممكن تكسر القلب وتؤدي إلى اعتلال عضلة القلب، ويمكن أن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب".

وأضاف: "نعم، كوفيد-19 مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات في القلب، والرئة، والكبد، والكلى، والمخ. ونؤكد مرة تانية: كورونا نفسه مش التطعيمات هي السبب الرئيسي. حفظكم الله من الجلطات".