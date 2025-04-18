يخدم آلاف المواطنين.. برلماني يطالب التضامن بسرعة تشغيل بنك ناصر فرع أبو حماد

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي، سرعة تشغيل بنك ناصر الاجتماعي بمركز أبوحماد، والذي تم الموافقة على افتتاحه منذ عام 2018 لخدمة المواطنين.

وقال "سويلم"، إنه ناقش خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن تأخر افتتاح فرع بنك ناصر بمركز أبو حماد، والذي يخدم آلاف المواطنين، لافتًا إلى أنه في عام 2018 وافق شريف فاروق الرئيس التنفيذي لبنك ناصر آنذاك، وتم توفير مقر متميز بمدينة أبوحماد، وتم التعاقد مع البنك من قبل محافظة الشرقية متمثلة في مجلس مدينة أبوحماد مالكة المقر وتم تحرير العقد وتجديده عشر سنوات بناء علي طلب البنك وتم تجهيزه تمامًا.

وأوضح البرلماني، أنه رغم تجهيز الموقع للتشغيل وتجهيزه بأجهزة التكييف والكمبيوتر، وكان صدر قرارًا له بالتشغيل من قبل وزيرة التضامن السابقة في ديسمبر 2023 إلا أنه لم يتم تشغيله لخدمة المواطنين حتى الآن.

وطالب النائب بتشكيل لجنه مكبرة لمعاينة المبني للتأكد من صلاحية الموقع للتشغيل لأن عدم تشغيله إهدار للمال العام، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن قبلت تشكيل اللجنة للتأكد من صلاحية الموقع للتشغيل.

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