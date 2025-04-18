حزب الوعي يبدأ تلقي طلبات الترشح بالانتخابات البرلمانية

كتب- عمرو صالح:

عقد المكتب السياسي لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب اجتماعا مساء الأربعاء.

وبحسب بيان الحزب تناول الاجتماع مناقشة محاور نشر الوعي والذي كلفت به ياسمين الدسوقي وكيل الحزب لشؤون نشر الوعي، كما عرض الدكتور إسلام ممدوح مساعد رئيس الحزب لشئون المصريين في الخارج مستجدات مبادرة الحزب لتدريب ١٠٠ ألف مصري في الخارج.

كما قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة الانتخابات في الحزب موضحا أن سيتم الإعلان عنها في ٢٥ ابريل القادم والتي ستضم بعض الشخصيات العامة من خارج الحزب حفاظا على شفافية عملية الاختيار والتأكيد على نزاهها.

كما قرر المكتب السياسي البدء في قبول طلبات " إبداء الرغبة في الترشح " في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك بداية من الأول من مايو القادم.

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