الفلك الدولي يرصد صورة مذهلة للشمس بالتزامن مع عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر معهد الفلك الدولي بيانًا أعلن فيه عن التقاط صورة مميزة للشمس، اليوم، من مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، باستخدام تلسكوب شمسي من نوع "هيدروجين ألفا"، وذلك تزامنًا مع العاصفة المغناطيسية التي شهدتها الأرض صباح اليوم نتيجة وصول انبعاثات شمسية نشطة.

وأوضح البيان أن الصورة الملتقطة تُظهر عددًا من الظواهر الشمسية الدقيقة والمثيرة للاهتمام، أبرزها:

ألسنة اللهب الشمسية (Prominences) التي ظهرت بوضوح على أطراف قرص الشمس.

الأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) المنتشرة على كامل الحافة.

الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطح الشمس.

بالإضافة إلى البقع الشمسية التي تم توضيح أرقامها في الصورة المنشورة.

وأشار المعهد إلى أن الطبقة الظاهرة في الصورة تُعرف باسم الطبقة اللونية (Chromosphere)، وهي الطبقة التي تقع فوق الطبقة الضوئية (Photosphere) التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو من خلال التلسكوبات التقليدية.

يُذكر أن فريق التصوير الذي نفذ هذا الرصد العلمي ضم كلاً من: أنس محمد، أسامة غنّام، ومحمد عودة.

وأكد المعهد أن هذه الرصودات تأتي في إطار متابعته المستمرة للنشاط الشمسي وتأثيراته على الأرض، خاصة خلال فترات الاضطرابات المغناطيسية التي قد تؤثر على أنظمة الملاحة والاتصالات حول العالم.