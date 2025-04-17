تعقد لأول مرة.. شروط ورابط تقدم خطباء المكافأة لمسابقة الإيفاد للخارج

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، للمرة الأولى إجراء مسابقة لخطباء المكافأة، في إطار رسالتها لنشر صحيح الإسلام وتعزيز حضور اللغة العربية في العالم، وذلك لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للإيفاد إلى الخارج عند الحاجة، على أن يُراعى توافر الشروط والمعايير المحددة في كل فئة.

واشترطت وزارة الأوقاف، لخطباء المكافأة من غير العاملين بالقطاع الحكومي، اجتيازهم لنفس الاختبارات المقررة، وألا يزيد سن المتقدم على 45 عامًا، وأن يكون من الخطباء المعتمدين، وأن تتوفر فيه ذات المعايير المتعلقة بحسن السير والسلوك، وعدم صدور قرارات إدارية تمنع سفره، أو صدور أحكام جنائية ضده مخلة بالشرف.

وفتحت الوزارة، باب التقديم عبر موقعها الرسمي (أوقاف أون لاين) على الرابط المحدد التالي: (هنا)، لمدة 15 يومًا، مشددة على ضرورة استيفاء كافة الشروط وتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات التي يُدخلها، إذ سيتم استبعاد من يثبت عدم دقة بياناته.

وأوضحت الوزارة، أن اختبارات المسابقة ستُجرى على مرحلتين متتابعتين، تبدأ الأولى بالاختبارات التحريرية، تليها مرحلة الاختبارات الشفوية للناجحين فقط، على أن يُعلن عن مواعيد اختبارات التصفية الأولية عبر موقع الوزارة عقب انتهاء فترة التقديم.

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