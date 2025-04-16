الحج 2025.. غرفة السياحة: إجراءات دخول مكة هذا العام "غير مسبوقة"

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد البيه، عضو غرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية حددت يوم 1 ذو القعدة كآخر موعد لدخول مكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن المملكة لم تصدر حتى الآن تعميمًا رسميًا إلى المطارات بمنع السفر أو دخول أراضيها لغير حاملي تأشيرة الحج.

وأضاف "البيه" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الصورة لم تتضح بعد بخصوص ما إذا كانت التعليمات ستشمل مدينتي مكة والمدينة معًا أم ستقتصر فقط على مكة المكرمة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الشركات السياحية المصرية لأي تحديث رسمي يصدر عن الجهات المعنية بالمملكة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك تشديدات أمنية وتنظيمية غير مسبوقة هذا العام على دخول مكة، واصفًا الإجراءات الحالية بأنها الأقوى خلال السنوات الماضية، قائلًا:"فيه تشديد كبير جدًا على دخول مكة وفيه إجراءات احترازية كبيرة جدًا، ودي حاجة محصلتش قبل كدا، وإجراءات دخول مكة هذا العام غير مسبوقة".

وأكد "البيه"ـأن موسم الحج هذا العام يشهد رقابة صارمة، وأن الجهات المعنية السعودية تتعامل بجدية تامة مع كل محاولات التسلل أو دخول مكة دون تأشيرة حج نظامية.

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