إعلان

الحج 2025.. غرفة السياحة: إجراءات دخول مكة هذا العام "غير مسبوقة"

11:37 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الحج والعمرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد البيه، عضو غرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية حددت يوم 1 ذو القعدة كآخر موعد لدخول مكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن المملكة لم تصدر حتى الآن تعميمًا رسميًا إلى المطارات بمنع السفر أو دخول أراضيها لغير حاملي تأشيرة الحج.

وأضاف "البيه" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الصورة لم تتضح بعد بخصوص ما إذا كانت التعليمات ستشمل مدينتي مكة والمدينة معًا أم ستقتصر فقط على مكة المكرمة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الشركات السياحية المصرية لأي تحديث رسمي يصدر عن الجهات المعنية بالمملكة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك تشديدات أمنية وتنظيمية غير مسبوقة هذا العام على دخول مكة، واصفًا الإجراءات الحالية بأنها الأقوى خلال السنوات الماضية، قائلًا:"فيه تشديد كبير جدًا على دخول مكة وفيه إجراءات احترازية كبيرة جدًا، ودي حاجة محصلتش قبل كدا، وإجراءات دخول مكة هذا العام غير مسبوقة".

وأكد "البيه"ـأن موسم الحج هذا العام يشهد رقابة صارمة، وأن الجهات المعنية السعودية تتعامل بجدية تامة مع كل محاولات التسلل أو دخول مكة دون تأشيرة حج نظامية.

اقرأ أيضًا:

رحلة "بلبن" من الصعود إلى الغلق.. الأزمات تتفاقم داخليًّا وخارجيًّا بعد اتهامات التسمم

مفاوضات الكيلو 101 لاسترداد طابا.. ماذا قال مفيد شهاب عن موقف السادات من الحقوق الفلسطينية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد البيه شركات السياحة السعودية موسم الحج تأشيرة الحج تأشيرة حج نظامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث ليلًا| حماس تدرس مقترحًا إسرائيليًا جديدًا بشأن غزة وحالة طقس الخميس

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة