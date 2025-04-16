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وزير المالية: ٥٠٪؜ زيادة فى بند العلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة

11:15 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الدكتور أحمد كوجك

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن النقاشات والتوصيات حول الموازنة العامة محل نقاش وتقدير، مبينا أن الحساب الختامي للموازنة تم إعداده بدقة رغم تغير المعطيات مثل سعر الصرف والتغيرات العالمية.

وتابع: استمعنا بإنصات لكل التعليقات والاعتراضات حول الحساب الختامي للموازنة، منوها أن ما تم مناقشته فى مجلس النواب موازنة العام المالي لعام ٢٠٢٣و٢٠٢٤وتم عرض الأداء المالى لـ ٩ أشهر من الموازنة الجديدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء dmc, الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أن قطاع الصناعة شهد نموا قدره ١٢٪؜، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج زادت بمعدل ٨٢٪؜.

وأشار إلى أن صافى الاحتياطى النقدي الأجنبي فى ازدياد وبلغ ٣٢مليوم دولار، موضحا أن رهان الدولة على مجتمع الأعمال والمستثمرين المصريين لم يكن خاسرا أبدا.

وذكر أنه تم تقديم تسهيلات مؤثرة فى شهر مارس للمستثمرين، مشيرا إلى أن المردود الإيجابى سيظهر قريبا.

ولفت إلى أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو تحسن النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الوزارة على على إحداث المزيد من التحسن فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وأكد أن الإنفاق ارتفع فى الموازنة الجديدة بمقدار ١٩٪؜ وذلك انحيازا لدعم النشاط الاقتصادي والتعليم والصحة.

وأوضح أن زيادة الإنفاق فى الموازنة الجديدة يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع الأجور وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية .

ولفت إلى أن هناك ٥٠٪؜زيادة فى بند العلاج على نفقة الدولة بالقطاع الصحى فى الموازنة الجديدة .

وأكد أن الموازنة الجديدة تحمل مؤشرات إيجابية بشأن الصناعة والتشغيل، موضحا أن هناك ٥مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى وجود شراكة كاملة مع وزارة التجارة الخارجية .

وتابع :حريصون على تحسين منظومة الضرائب والجمارك وتقليل الإجراءات المعقدة، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل الإيرادات سيؤدى لخفض خدمة الدين وهو ما نخطط له.

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الدكتور أحمد كوجك العلاج على نفقة الدولة وزير المالية الحساب الختامي للموازنة
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