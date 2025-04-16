تجديد الثقة في عبد الفتاح الجبالي لرئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي

كتب- عمرو صالح:

جددت الجمعية العامة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ثقتها في عبد الفتاح الجبالي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لفترة رئاسية جديدة، خلال انعقاد أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين، التي عقدت أمس برئاسة الجبالي، وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

اعتمدت الجمعية القوائم المالية للعام المالي 2024، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 801 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح عام 2023 الذي بلغ 481.6 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 66.5%.

بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 3.77 جنيه، مقارنة بـ2.27 جنيه في العام السابق. كما بلغت الإيرادات المحققة خلال العام المالي 2024 1.109 مليار جنيه، مقابل 874.5 مليون جنيه خلال 2023، بزيادة قدرها 234 مليون جنيه. وأقرت الجمعية توزيع 50 قرشًا للسهم.

كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2024.

واستعرض الجبالي عددًا من الإنجازات التي تحققت خلال العام، وساهمت في تعظيم إيرادات الشركة ورفع قيمة السهم، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة.

من أبرز هذه الإنجازات، التوسع في تصوير الأفلام الأجنبية داخل مصر، بفضل النجاحات غير المسبوقة التي حققتها لجنة "مصر للأفلام" التابعة للمدينة، والتي وفرت كافة التسهيلات الجمركية واللوجستية والخدمات الإنتاجية لشركات الإنتاج العالمية، دون معوقات. وأكد الجبالي أن المدينة حصلت على دعم قوي من أعلى السلطات والجهات السيادية في الدولة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن اللجنة أشرفت على تصوير أكثر من 70 عملاً روائيًا خلال الأربع سنوات الماضية، في مواقع أثرية وسياحية متعددة بمصر.

شهد عام 2024 تطوير وتحديث عدد من الأنشطة التي تدر عائدًا كبيرًا، ومنها مركز إحياء التراث السمعي والبصري، الذي لعب دورًا مهمًا في ترميم التراث الوثائقي، حيث تم ترميم 2700 نسخة من "جريدة مصر السينمائية" التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، و61 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا، إضافة إلى كافة الأفلام الخاصة ببناء السد العالي.

كما تناول الجبالي عمليات التحديث المستمرة لاستوديوهات المدينة، التي بلغ عددها 92 استوديو، تنطلق منها أشهر القنوات المصرية والعربية، بالإضافة إلى تطوير مركز الخدمات الإعلامية بأحدث تقنيات البث.

وأشار الجبالي إلى توسع مركز التدريب upskill في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، إضافة إلى المؤسسة العربية للاتصالات (عرب سات).

وفيما يخص فندق "موفنبيك" المدينة، فقد تم تجديد أكثر من 30 غرفة وجناح، وبلغ صافي أرباح الفندق 308.7 مليون جنيه. وأعلن الجبالي عن خطة المدينة لإنشاء فندق 4 نجوم ضمن سياستها التوسعية لفتح آفاق استثمارية جديدة، تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، ولتعظيم الإيرادات والعائدات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه الإنجازات أدت إلى تحسن واضح في المركز المالي للشركة، وتجاوز السهم حاجز 21 جنيهًا. كما أشار إلى عدد من المشروعات قيد الدراسة حاليًا، منها إنتاج مسلسل عن "طلعت حرب" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، تجسيدًا لرموز الرأسمالية الوطنية.

وفي ختام الجمعية، أعرب الجبالي عن اعتزازه بالعمل مع مجلس الإدارة الحالي، ووجه الشكر لكافة العاملين في المدينة، مؤكدًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي ستظل تسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها كأكبر صرح إعلامي في المنطقة.