تعيين الكابتن إسماعيل موسى أمينًا للشؤون الرياضية بـ"الشعب الجمهوري"

كتب- نشأت علي:

أصدر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قرارًا تنظيميًّا بتعيين الكابتن إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، أمينًا لأمانة الشؤون الرياضية المركزية.

ووجَّه الكابتن إسماعيل موسى الشكر إلى قيادات "الشعب الجمهوري"؛ لثقتهم في اختياره أمينًا لأمانة الشؤون الرياضية المركزية، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لتنفيذ رؤية الحزب، وتحقيق أهدافه.

وأكد موسى أنه سيعمل على هيكلة الأمانة الحزبية بما يحقق أهداف الشعب الجمهوري، وانتشاره في الشارع؛ لا سيما مع قرب الاستحقاقات الدستورية.

وأشار إسماعيل موسى إلى أن الرياضة المصرية تشهد طفرةً كبيرةً في عهد الرئيس السيسي؛ سواء على مستوى الإنشاءات الرياضية، أو على المستوى التنظيمي، ونجاح مصر في تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية.

وأوضح أمين الشؤون الرياضية بـ"الشعب الجمهوري" أن الأمانة الحزبية ستعمل بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية في القطاع الرياضي؛ من أجل النهوض بالرياضات المختلفة، وإزالة أي معوقات من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية ووضعها على الساحة العالمية.

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