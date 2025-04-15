رئيس "شباب النواب" يثمن جهود إعادة بناء استاد النادي المصري

كتب – نشأت علي:

وجه النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بإعادة بناء استاد النادي المصري في موقعه التاريخي بحي المناخ في محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن هذا المشروع هو هدية كبيرة لجماهير المدينة.

وأشاد "حسين" بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروع، مشيرًا إلى دور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في متابعة كافة الإجراءات المتعلقة ببناء الاستاد، ودعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في تقديم التسهيلات اللازمة.

وفي تصريح صحفي له، أوضح الدكتور محمود حسين أنه بناءً على مقترحه، تم عقد اجتماعات شهرية لجميع الجهات المعنية بتنفيذ بناء الاستاد، حيث تم عقد اجتماع موسع اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء د. حازم حسن، رئيس شركة وادي النيل للمقاولات، إضافة إلى استشاري المشروع من الكلية الفنية العسكرية. تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتوفير كافة التسهيلات للشركات المنفذة للمشروع.

وأشار حسين إلى أن الاجتماع أسفر عن اتفاق على تسريع معدلات تنفيذ الاستاد وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، وهو ما يعد بمثابة انطلاقة جديدة لبناء الاستاد بما يتناسب مع تاريخ النادي المصري العريق. كما تم تحديد عقد اجتماع جديد في الشهر المقبل لمتابعة كافة مستجدات المشروع ومواصلة تسريع وتيرة العمل فيه.