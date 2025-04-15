البرلمان يوافق على تعديل اجتماع المجلس الأعلى للأجور ليصبح كل ٦ أشهر

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتكون كل 6 أشهر على الأقل، بعدما كانت كل 3 أشهر على الأقل، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة على مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

كما وافق مجلس النواب على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، حيث يقضي التعديل بأن يكون اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلًا من 3 أشهر، وفقًا لما سبق وتمت الموافقة عليه.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل على: "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس."

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن يكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.