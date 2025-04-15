كيف تم نقل رَيِش توربينات توليد الكهرباء من الميناء إلى مكان تثبيتها؟.. فيديو يشرح

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نشر الكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء، فيديو يوضح عملية نقل ريَش توربينات الرياح من الميناء إلى مكان تثبيتها.

وقال يونس:" اللي مش عارف الريش اللي في التوربينات اللي بتلف وتولد الكهرباء دي حجمها رهييييب، وبالتالى فيه سؤال دار فى أذهاننا جميعا: ازاى انتقلت من الميناء لحد هنا، خاصة أنها قطعة واحدة".

وتابع:"دى نقطة في بحر من مجهود عظيم بيبذل فى قطاع واحد من قطاعات متعددة، ربنا يعين اللي يبنى ويعمر".



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، منها مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

تأتي هذه الجولة الميدانية في إطار التوجه العام واستراتيجية العمل نحو نشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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