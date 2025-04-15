رابط الاستمارة.. جامعة القاهرة تدعو أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في شركتها للاستثمار

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة أنه وفي إطار السعي المستمر لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار، وتحفيز الاستثمار في المعرفة، واستنادًا إلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، يسعد إدارة الجامعة إحاطة المجتمع الجامعي علمًا بتأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.

وأوضحت أنها الشركة الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، والتي تهدف إلى تحويل ملكات الإبداع وتطبيقات الأبحاث إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز من الربط بين الجامعة وقطاعات الصناعة والاستثمار.

ودعت إدارة الجامعة جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والعاملين، والخريجين إلى المبادرة بالمشاركة الفعالة، من خلال تقديم إبداعاتهم ومخرجات أبحاثهم، والدخول في شراكات واعدة مع الجامعة والقطاع الخاص، بما يعود بالنفع المادي والمعنوي على الجميع.

وذكرت أن الشركة تسعى إلى تمكين منتسبي الجامعة من استثمار أفكارهم، وحماية حقوقهم الفكرية، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، داخل بيئة مؤسسية داعمة ومحفزة على الابتكار، تتسم بالكفاءة والاستدامة.

ودعت جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس للتواصل وطرح أفكارهم واستفساراتهم دون تردد، والتسجيل اضغط هنا للدخول إلى الاستمارة.

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