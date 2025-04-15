افتتاح الدورة الثانية لمعرض شلاتين للكتاب بقصر ثقافة الشلاتين

كتب- محمد شاكر:

افتتحت وزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثانية من معرض الشلاتين للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك بقصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

يأتي هذا المعرض استمرارًا للنجاح الذي حققته الدورة الأولى في العام الماضي 2024، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من أهالي المنطقة، وهدفت إلى تعزيز العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية إلى المناطق الحدودية.

يضم المعرض مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب، والتاريخ، والتراث، والعلوم، وكتب الأطفال، ويشهد طرح إصدارات قطاعات الوزارة بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى طرح إصدارات بأسعار رمزية تتراوح بين جنيه و20 جنيهًا.

كما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بمجموعة كبيرة من إصداراتها، بالإضافة إلى المركز القومي للترجمة ودار المعارف والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومكتبة قصر ثقافة الشلاتين، والمركز القومي لثقافة الطفل، وهيئة المساحة.

حضر الافتتاح عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، ومشايخ وأهالي المدينة، الذين أعربوا عن سعادتهم بتنظيم المعرض، مؤكدين أهمية دور الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر.

يستمر المعرض حتى 19إبريل الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور على فترتين من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا ومن 5 مساءً حتى 8 مساءً.

ويعد معرض الشلاتين للكتاب أحد أهم المبادرات الثقافية في جنوب مصر، ويعكس حرص الدولة على نشر الثقافة وتعزيز الوعي المعرفي في مختلف ربوع الوطن، لا سيما في المناطق الحدودية.

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