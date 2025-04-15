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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

10:00 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    حالة الطقس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 20 ابريل.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

واعتبارًا من يوم الخميس 17 ابريل ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2:4 درجات على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتسجل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 28 إلى 31 درجة، والسواحل الشمالية من 24 إلى 26 درجة.

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