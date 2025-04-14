لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل عن موعد إجازة أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال للعمال العاملين في القطاع الخاص، والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال للقطاع الخاص

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء للقطاع الخاص ستكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

كما أشار المصدر إلى أن يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وأكد المصدر على أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

موعد إجازة أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال لموظفي الحكومة

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

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