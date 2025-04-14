النائب محمد السلاب: الحساب الختامي لموازنة 23/24 يتضمن أرقاما إيجابية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحساب الختامي لموازنة 2023/2024، يتضمن أرقاما إيجابية، مستشهدا بالأرقام التى تكشف ارتفاع حصيلة الإيرادات وزيادة حصيلة الضرائب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وأضاف السلاب، أن تلك الأرقام تعد دليلا على أننا نسير في الطريق الصحيح، منذ البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، متابعا: ما حدث يعد أمرا إيجابيا في ظل التحديات التى مرت بها البلاد في الفترة الماضية.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لدينا آمال كبيرة على قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، لنواصل السير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أهمية التركيز على الصناعة لزيادة حجم الإنتاج المحلي.

واختتم السلاب كلمته بإعلان موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

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