الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي للحرارة يصل إلى 30 درجة للعظمى في هذا الموعد

كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تقلبات فصل الربيع، الذي يتميز بتغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، لتصل إلى 30 درجة مئوية في القاهرة الكبرى نهاية الأسبوع.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت غانم أن فصل الربيع يشهد دائمًا تقلبات في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، بالإضافة إلى تساقط الأمطار في بعض المحافظات.

وتوقعت غانم أن تشهد البلاد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، حيث تعود الأجواء الحارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، ومن المنتظر أن تستمر هذه الأجواء المائلة للبرودة فترات الليل الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبلغ مع نهاية الأسبوع، بدءًا من يوم الخميس، متوسط 28 درجة مئوية نهارًا على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى 30 درجة يومي الجمعة والسبت، بل من المتوقع أن تتجاوز الثلاثين مع بداية الأسبوع المقبل.

كما أوضحت أن الفترة القادمة ستشهد تراجعًا في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، لكنها لم تستبعد احتمال تكرار هذا النشاط مجددًا، في ظل طبيعة فصل الربيع المتقلبة.