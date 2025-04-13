إعلان

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي للحرارة يصل إلى 30 درجة للعظمى في هذا الموعد

10:38 م الأحد 13 أبريل 2025

الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تقلبات فصل الربيع، الذي يتميز بتغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، لتصل إلى 30 درجة مئوية في القاهرة الكبرى نهاية الأسبوع.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت غانم أن فصل الربيع يشهد دائمًا تقلبات في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، بالإضافة إلى تساقط الأمطار في بعض المحافظات.

وتوقعت غانم أن تشهد البلاد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، حيث تعود الأجواء الحارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، ومن المنتظر أن تستمر هذه الأجواء المائلة للبرودة فترات الليل الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبلغ مع نهاية الأسبوع، بدءًا من يوم الخميس، متوسط 28 درجة مئوية نهارًا على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى 30 درجة يومي الجمعة والسبت، بل من المتوقع أن تتجاوز الثلاثين مع بداية الأسبوع المقبل.

كما أوضحت أن الفترة القادمة ستشهد تراجعًا في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، لكنها لم تستبعد احتمال تكرار هذا النشاط مجددًا، في ظل طبيعة فصل الربيع المتقلبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع درجات الحرارة أمطار رياح شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه