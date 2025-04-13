هل يجوز للزوجة اشتراط عدم زواج الزوج عليها؟.. دار الإفتاء تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أجابت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جواز اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج عليها، موضحة أن هذا الشرط جائز شرعًا، وأن للزوجة الحق في فسخ العقد إذا أخل الزوج بهذا الشرط.

وخلال حوارها ببرنامج "حواء" على قناة الناس، أوضحت الخولي أن العلماء قسموا الشروط المرتبطة بعقد الزواج إلى أربعة أنواع، من بينها الشروط الجائزة غير المنافية للعقد، والتي ينطبق عليها سؤال السائلة. وأكدت أن هذا الشرط يكون ملزمًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة أو توثيقه في وثيقة الزواج.

وأضافت الخولي أنه في حال إخلال الزوج بهذا الشرط وتزوج من أخرى دون رضا الزوجة، فلها الحق في فسخ العقد إذا رغبت، لأن هذا إخلال بشيء تم الاتفاق عليه مسبقًا، واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم".

وأكدت الخولي أن كل شرط لا يخالف الشريعة ولا يتعارض مع جوهر عقد الزواج يعد شرطًا صحيحًا، وإذا تم توثيقه رسميًا في العقد، فيجب على الزوج الالتزام به، وإذا أخل به، فإن للزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو بطلب الانفصال.