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صرف مكافأة ٣ آلاف جنيه لهذه الفئات بالأزهر - (مستند)

07:08 م الأحد 13 أبريل 2025

قطاع المعاهد الأزهرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الأزهر الشريف، على صرف مكافأة للعاملين بكنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

ونص المنشور الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أن تصرف المكافأة لأعضاء كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية "معلمين - إداريين - عمال خدمات معاونة" نظير قيامهم بإنجاز المهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل على أن يتم الصرف على مرحلتين.

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