لمرضى "الغدة الدرقية".. احذروا هذه المأكولات ومن بينها "السبانخ"

كتب- أحمد جمعة:

يُعد مرض الغدة الدرقية من الحالات التي تتأثر بشكل مباشر بالنظام الغذائي، ما يجعل انتقاء المأكولات أمرًا بالغ الأهمية لهؤلاء المرضى.

وفي هذا السياق، أصدرت "هيئة الدواء المصرية" تحذيرًا لمرضى الغدة الدرقية، دعت فيه إلى تجنّب مجموعة من الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على نشاط الغدة.

وقالت الهيئة في منشور توعوي بشأن "التداخلات الدوائية لقصور الغدة الدرقية"، إن العديد من الأطعمة، والمكملات الغذائية الشائعة تحتوي على مركبات تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية بشكل عام.

ونصحت الهيئة مرضى قصور الغدة بضرورة استشارة الطبيب المختص حول النظام الغذائي المناسب.

كما نصحت باتخاذ الحذر عند تناول ما يلي:

* الأطعمة الغنية بالألياف: على الرغم من أنه يوصى عادةً باتباع نظام غذائي غني بالألياف؛ إلا أن تناول الكثير من الألياف بعد تناول أدوية الغدة الدرقية قد يتداخل مع امتصاصها، لذلك يجب الانتظار ساعتين قبل تناول وجبة غنية بالألياف

* الخضروات: الخضروات الغنية بالألياف، مثل: البروكلي، والسبانخ، واللفت، قد تمنع امتصاص أدوية الغدة الدرقية.

كما يمكن أن يؤثر الكافيين والتبغ أيضًا على فعالية أدوية الغدة الدرقية.

ما هو قصور الغدة الدرقية؟

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فإن قصور الدرقية يحدث عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي، ويُطلق على هذه الحالة أيضًا نقص نشاط الغدة الدرقية.

وقد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة، إلا أنه قد يؤدي بمرور الوقت عند عدم علاجه إلى مشكلات صحية أخرى، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول ومشكلات القلب.

تُستخدم تحاليل الدم لتشخيص قصور الدرقية، وعادةً ما يتميز العلاج بالهرمون الدرقي بالبساطة والأمان والفاعلية.

وتعتمد أعراض قصور الدرقية على مدى شدة الحالة، عادة ما تبدأ المشكلات في الظهور ببطء، وغالبًا ما تستغرق عدة سنوات.

ففي البداية قد تلاحظ بالكاد أعراض قصور الدرقية، مثل الإرهاق وزيادة الوزن، وربما تعتقد أن هذا جزء مما يحدث مع التقدم في السن، ولكن مع استمرار تباطؤ عملية الأيض، قد تظهر عليك مشكلات أكثر وضوحًا.

وقد تشمل أعراض قصور الدرقية ما يلي:

* الشعور بالتعب.

* زيادة الحساسية تجاه البرودة.

* الإمساك.

* جفاف الجلد.

* زيادة الوزن.

* انتفاخ الوجه.

* خشونة الصوت.

* خشونة الشعر والجلد.

* ضعف العضلات.

* أوجاع العضلات وآلامها وتيبُّسها.

* غزارة نزف أكثر من المعتاد في دورات الحيض أو عدم انتظامها.

* بُطء سرعة ضربات القلب، أو ما يُعرف ببطء القلب.

* الاكتئاب.

* مشكلات الذاكرة.

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