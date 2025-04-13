رئيس هيئة الدواء يبحث مع "أبوت" العالمية "حلولًا مبتكرة" لتسعير الأدوية



كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع ممثلي شركة أبوت العالمية؛ لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف توطين بعض المستحضرات الطبية بمصر.

جاء هذا الاجتماع بهدف مناقشة الخطوات التنفيذية لتوطين المستحضرات، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها والتحديات الحالية التي تواجه خطة النقل التكنولوجي وبدء الإنتاج المحلي، إضافة إلى مناقشة حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات التسعير الخاصة بالمستحضر، بحسب بيان اليوم.

وبحسب بيان، شدد رئيس الهيئة على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطة التوطين وفق الجدول الزمني المقترح، بما يضمن بدء الإنتاج المحلي في أقرب وقت، مما يسهم في تحسين توافر المستحضرات ودعم السوق المصري، مؤكدا حرص هيئة الدواء المصرية الكامل على تقديم الدعم اللازم للشركة في سبيل تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، مشيدة بالتعاون البناء الذي يجمع الهيئة بشركة أبوت، وأهمية استمرار التنسيق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وتعزيز القدرات الوطنية نحو صناعة دوائية متطورة ومستدامة.

وأثنى وفد الشركة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية من أجل دعم صناعة الدواء المصرية ودعم السوق، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات، وإتاحة قواعد التنافسية وفق مؤشرات الشفافية والفرص المتكافئة.

حضر اللقاء من الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، د. حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسوق ومدير الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، ومن شركة أبوت، د. محمد قنديل، المدير الإقليمي لشركه أبوت مصر/ السعودية / إفريقيا، د. عمرو يحيى، مدير شركة أبوت مصر، د. ناجي حلمي، مدير السياسات الدوائية والعلاقات الحكومية بشركة أبوت مصر، د. بسنت آمال، مدير الشؤون التنظيمية بشركة أبوت مصر، د. شريفة توفيق مدير العمليات وسلاسل الإمداد والتوريد بشركة أبوت مصر، د سها علي، مدير التسعيرة بشركة أبوت مصر.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أواصر التواصل مع شركاء الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات ذات الأولوية للمواطن المصري وفق خطة الدولة للتوطين، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق سوق الدواء المصري بفتح الأفق أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق المجاورة وخاصة داخل القارة الإفريقية.