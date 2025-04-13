ننشر أماكن خطوط المواصلات داخل موقف السلام النموذجي -أمامي وخلفي

كتب- محمد نصار:

شغلت محافظة القاهرة الدور الأرضي بموقف السلام الجديد رسميًا، والذي يُعد من أكبر المشروعات الخدمية في العاصمة، ويقع بجوار مركز صيانة سيارات شل أوت بمدينة السلام.

ويتسع الموقف لنحو 2500 سيارة نقل وسرفيس، ويتكون من 3 أدوار تشمل ساحات انتظار، ومحال تجارية، ومرافق خدمية متنوعة، كما يضم 224 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة لتلبية مختلف الأنشطة والخدمات.

وفيما يلي ينشر مصراوي، أماكن خطوط مواصلات موقف السلام النموذجي:

أولًا: خطوط السرفيس والأتوبيس الدور الأرضي - أمامي

- رمسيس: الحارة (أ - 1).

- رمسيس: الحارة (أ - 2).

- الحي السابع: الحارة (أ - 3).

- منشية ناصر: الحارة (أ - 4/ أ - 5).

- رابعة/ عباس ومكرم: الحارة (ب - 1).

- السيدة عائشة: الحارة (ب - 2).

- السيدة عائشة/ المقطم: الحارة (ب - 3).

- غاز/ محكمة "أتوبيس": الحارة (ب - 4).

- المنيب: الحارة (ب - 5).

- المنيب/ صقر قريش: الحارة (ب - 6).

- حلوان: الحارة (ب - 7 / ج - 1).

- المطرية: الحارة (ج - 2).

- عباسية/ جسر السويس: الحارة (ج - 3).

- ألف مسكن (صلاح سالم): الحارة (ج - 4).

- إسكندرية/ إسبيكو/ النهضة: الحارة (ج - 5).

ثانيًا: خطوط السرفيس والأتوبيس الدور الأرضي - خلفي

- الحي العاشر: رقم الحارة (و - 1/ و - 2).

الرحاب: الحارة (و- 3/ و - 4).

- التجمع الأول: الحارة (و - 5).

- النقل العام "أتوبيس": الحارة (هـ - 1/ هـ - 2).

- معهد/ جولف "أتوبيس": الحارة (هـ - 3).

- غاز/ محكمة "أتوبيس": الحارة (هـ - 4).

- المصانع "أتوبيس": الحارة (هـ - 5).

- النادي + الرحاب "أتوبيس": الحارة (هـ - 6).

- الجامعة "أتوبيس": الحارة (هـ - 7).

- الشروق 2 "أتوبيس": الحارة (د - 1/ د - 2).

- الشروق/ درة "أتوبيس": الحارة (د - 3).

- الشروق 1: الحارة (د - 4).

وتم تجهيز الموقف بالمرافق الأساسية التي تضمن راحة وسلامة الركاب والسائقين، بما يعكس حرص الدولة على توفير بنية تحتية حضارية تدعم التطوير المستدام لقطاع النقل.

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