23 صورة حديثة.. تركيب كمرات مسار مترو الإسكندرية ومستجدات تنفيذ المحطات

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تركيب كمرات مسار المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن المشروع يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها: (6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية - علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير)، ويشتمل على 20 محطة (6 سطحية - 14 علوية).

ويتم تركيب الكمرات لكباري المسار حيث تم تركيب الكمرات بين محطات المندرة والعصافرة، والعصافرة وميامي، وميامي وسيدي بشر، وسيدي بشر ومحمد نجيب، وجار تركيب الكمرات بين محطتي المندرة والمنتزة وفي منطقة المناورة قبل محطة أبوقير وجار تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة للمسار العلوي لباقي المشروع.

كما تتقدم أعمال الأساسات (الخوازيق - القواعد - الأعمدة)، لمحطات طوسون والعصافرة وكفر عبده، وبدء الأعمال بباقي المحطات.

ويجرى حاليًا تقدم أعمال التسوية والحفر والردم والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، كما تم البدء في أعمال مبنى ورشة العمرة الجسيمة بورشة كفر عبده.

ويشكل المشروع نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

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